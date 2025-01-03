Группировка войск «Центр» уничтожила пункт управления беспилотниками ВСУ

«Расчет ТОС-1А “Солнцепек” ударом реактивных термобарических снарядов уничтожил укрепленный опорной пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых отрядов группировки войск “Центр” на Красноармейском направлении», — сообщили в ведомстве.
Всего за предыдущие сутки ВСУ потеряли на этом направлении:
- До 240 военнослужащих;Боевую машину пехоты;
- Два бронетранспортера, в том числе М113;Боевые бронированные машины Kirpi и «Козак»;
- Автомобиль;
- Два 152-миллиметровых орудия Д-20;
- Одну 122-миллиметровую гаубицу Д-30.
Красноармейск — важнейший транспортный узел ВСУ в Донбассе. До начала СВО здесь проживали около 60 тысяч человек. Именно через этот город проходила значительная часть снабжения и подвоза подкреплений к Часову Яру через Константиновку. Также он играл ключевую роль в обеспечении боеприпасами Селидово. Красноармейск был краеугольным камнем украинской обороны на всем участке фронте в ДНР.