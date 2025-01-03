В ДНР сорвали 72 попытки ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру

«За время новогодних праздников системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы “Купол Донбасса” подавлены 72 беспилотника над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что одной из целей атак ВСУ была узловая подстанция, которая питает ближайшие районы Донецка и Макеевки и промышленные предприятия. Чтобы оставить жителей Донбасса без света и тепла в канун Нового года, украинские военные запустили в сторону гражданского инфраструктурного объекта БПЛА самолетного типа, который нёс на себе более 15 килограммов взрывчатого вещества.
Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в специальном защитном костюме отключили органы управления беспилотника и уничтожили накладной заряд контролируемым подрывом. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.