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В ДНР сорвали 72 попытки ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру

ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. В ДНР в период новогодних праздников сорвали 72 попытки ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру с применением БПЛА, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

Источник: © РИА Новости

«За время новогодних праздников системой защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы “Купол Донбасса” подавлены 72 беспилотника над Донецком и Макеевкой», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что одной из целей атак ВСУ была узловая подстанция, которая питает ближайшие районы Донецка и Макеевки и промышленные предприятия. Чтобы оставить жителей Донбасса без света и тепла в канун Нового года, украинские военные запустили в сторону гражданского инфраструктурного объекта БПЛА самолетного типа, который нёс на себе более 15 килограммов взрывчатого вещества.

Взрывотехники УФСБ России по Донецкой Народной Республике в специальном защитном костюме отключили органы управления беспилотника и уничтожили накладной заряд контролируемым подрывом. Жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено.