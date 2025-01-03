В ДНР сорвали 72 попытки ВСУ атаковать гражданскую инфраструктуру

В ведомстве добавили, что одной из целей атак ВСУ была узловая подстанция, которая питает ближайшие районы Донецка и Макеевки и промышленные предприятия. Чтобы оставить жителей Донбасса без света и тепла в канун Нового года, украинские военные запустили в сторону гражданского инфраструктурного объекта БПЛА самолетного типа, который нёс на себе более 15 килограммов взрывчатого вещества.