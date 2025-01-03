Над Ростовской областью сбили четыре беспилотника

1 января Слюсарь сообщал, что в небе над Ростовской областью средства ПВО ликвидировали пять украинских дронов. По его словам, три беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы в Тарасовском и Миллеровском. Позднее в ходе той же воздушной атаки два дрона были уничтожены у Таганрога. По предварительной информации, пострадавших и разрушений при этом нет.