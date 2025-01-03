Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над шестью регионами РФ

«10 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два — над территорией Белгородской области и по одному — над территориями Волгоградской и Липецкой областей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.