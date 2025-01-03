Силы ПВО за ночь уничтожили 22 украинских БПЛА над шестью регионами РФ

«10 БПЛА уничтожены над территорией Брянской области, по четыре БПЛА сбиты над территориями Орловской и Ростовской областей, два — над территорией Белгородской области и по одному — над территориями Волгоградской и Липецкой областей», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Ранее 3 января официальный представитель управления ФСБ России по Донецкой Народной Республике (ДНР) Оксана Семесенко сообщила, что за время новогодних праздников система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Купол Донбасса» перехватила 72 украинских БПЛА над Донецком и Макеевкой.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.