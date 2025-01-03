В Башкирии в три раза выросла выплата контрактникам

Отметим, что новый указ касается только тех, кто заключает контракт в пунктах за пределами Уфы. Жители столицы продолжат получать 1,3 млн рублей, из которых 400 тыс рублей от Минобороны, 505 тыс рублей — выплата от республики, 400 тыс — от Уфы.