В Башкирии в три раза выросла выплата контрактникам. С 1 января единовременная выплата при заключении контракта на службу в зоне специальной военной операции от республики составляет 1,6 млн рублей.
Соответствующий указ за подписью главы РБ Радия Хабирова появился на официальном портале правовой информации. Согласно документу, те, кто подпишет контракт с Минобороны РФ до 31 марта, сможет получить в общей сложности 2 млн рублей.
В этой сумме учитывается единовременная выплата контрактникам от Минобороны РФ в размере 400 тыс рублей. Кандидатам обещают ежемесячное довольствие в размере от 210 тыс. рублей и более 40 мер поддержки для членов семей.
Отметим, что новый указ касается только тех, кто заключает контракт в пунктах за пределами Уфы. Жители столицы продолжат получать 1,3 млн рублей, из которых 400 тыс рублей от Минобороны, 505 тыс рублей — выплата от республики, 400 тыс — от Уфы.