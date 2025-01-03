Воронежцам рассказали, где были уничтожены БПЛА 3 января

По информации Министерства обороны России, в ночь на пятницу, 3 января, дежурные средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа на территории шести регионов РФ. В Брянской области сбили десять БПЛА. Помимо этого, ликвидированы:
- в Ростовской области — 4 БПЛА;
- в Орловской области — 4 БПЛА;
- в Белгородской области — 2 БПЛА;
- в Волгоградской области — 1 БПЛА;
- в Липецкой области — 1 БПЛА.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз проинформировал, что в результате атаки БПЛА разрушений и пострадавших в регионе нет.
— Спасибо нашим защитникам! — поблагодарил губернатор подразделения ПВО.
Временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что украинские беспилотники были сбиты в Каменском и Усть-Донецком районах.
— Пострадавших и разрушений на земле нет, доложили оперативные службы, — заявил Юрий Слюсарь.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков также сообщил, что в результате атаки беспилотников обошлось без пострадавших.
— В очередной раз противник демонстрирует бесчеловечность, продолжая атаковать мирное население в новогодние праздники. Однако все их попытки тщетны — с такой сильной армией и надежным тылом Победа точно будет за нами! — подчеркнул Андрей Клычков.
В Воронежской области опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена накануне в 20:23, но еще до полуночи последовал отбой. Информация появилась в telegram-канале губернатора Александра Гусева. Больше опасность атаки БПЛА в регионе пока не объявлялась.
Ранее, вечером среды, 1 января, и в ночь на четверг, 2 января, дежурные средства ПВО уничтожили 46 украинских беспилотных летательных аппаратов на территории восьми регионов России. Семь из них сбили в Воронежской области.