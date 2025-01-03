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ВС России нанесли 12 групповых ударов по объектам ВПК Украины за неделю

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российское Минобороны в сводке за неделю отчиталось о групповых ударах по объектам ВСУ, военным предприятиям и энергетической инфраструктуре Украины.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

«С 28 декабря 2024 года по 3 января 2025 года Вооруженными силами Российской Федерации нанесены массированный и 12 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — говорится в документе.

В результате удалось поразить:

объекты энергетики, обеспечивавшие работу предприятий украинской оборонки;завод по производству пороховых зарядов;инфраструктуру военных аэродромов;склады боеприпасов;базы горючего;цеха сборки и места хранения ударных беспилотников и безэкипажных катеров;пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

В то же время силы ПВО сбили украинский самолет Су-27, три французские управляемые авиационные бомбы Hammer, 33 снаряда РСЗР HIMARS производства США и «Ураган», а также 559 беспилотников самолетного типа. Черноморский флот уничтожил 11 безэкипажных катеров.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.