Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и “Ураган”, а также 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.