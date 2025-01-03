«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет Су-27 воздушных сил Украины, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 33 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS производства США и “Ураган”, а также 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.
Российская ПВО сбила 559 украинских беспилотников за неделю
МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Средства ПВО за неделю сбили 559 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, украинские самолет Су-27, три авиабомбы Hammer, 33 снаряда HIMARS и «Ураган», сообщили в Минобороны РФ.