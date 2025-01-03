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ВС России уничтожили FPV-дронами бронированную технику ВСУ

Минобороны России опубликовало 3 января кадры уничтожения российской армией бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи FPV-дронов.

«Благодаря мастерству российских военнослужащих, украинские танк и БМП были уничтожены прямыми попаданиями FPV-дронов», — отмечается в сообщении ведомства.

Уточняется, что группировка войск «Запад» обнаружила боевую машину пехоты ВСУ, которая под прикрытием танка пыталась доставить личный состав группы для атаки потерянных позиций.

Накануне, 2 января, военные группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили тяжелый гексакоптер «Баба-яга» боевиков ВСУ в Харьковской области. Уточнялось, что расчеты FPV-дронов находятся в небе на круглосуточном дежурстве.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.