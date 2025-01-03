«Благодаря мастерству российских военнослужащих, украинские танк и БМП были уничтожены прямыми попаданиями FPV-дронов», — отмечается в сообщении ведомства.
Уточняется, что группировка войск «Запад» обнаружила боевую машину пехоты ВСУ, которая под прикрытием танка пыталась доставить личный состав группы для атаки потерянных позиций.
Накануне, 2 января, военные группировки войск «Север» Вооруженных сил (ВС) РФ уничтожили тяжелый гексакоптер «Баба-яга» боевиков ВСУ в Харьковской области. Уточнялось, что расчеты FPV-дронов находятся в небе на круглосуточном дежурстве.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.