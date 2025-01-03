В Воронежской области сбили несколько беспилотников

«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал он.
По словам губернатора, никто не пострадал. При падении дронов получили незначительные повреждения здания двух предприятий. Оперативные службы уже работают на месте.
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области в 11:15, отменили ее в 12:25.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.