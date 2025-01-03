Ричмонд
-3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области сбили несколько беспилотников

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Воронежской области сбили несколько беспилотников, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в одном из пригородных районов были обнаружены и подавлены несколько беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

По словам губернатора, никто не пострадал. При падении дронов получили незначительные повреждения здания двух предприятий. Оперативные службы уже работают на месте.

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области в 11:15, отменили ее в 12:25.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.