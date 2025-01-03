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Гладков заявил об атаке дрона ВСУ на дом, где он находился

БЕЛГОРОД, 3 января. /ТАСС/. Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) был сбит при попытке атаки дома в селе в Белгородской области, который осматривал губернатор Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

Глава региона приехал в населенный пункт после обращения местных жителей для того, чтобы зафиксировать разрушения их имущества.

«Пока осматривали дом, прилетел дрон. Коллеги, которые были со мной, сбили его из стрелкового оружия», — написал он в Telegram-канале.

Как сообщил Гладков, он посетил село Шебекинского городского округа после обращения женщины, которая рассказала на приеме, что у их семьи там остались дом и магазин. «Договорились, что с ее сыном выедем, посмотрим, какие есть разрушения дома и магазина. На месте осмотрели характер разрушений и повреждения имущества. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу (первый замглавы Шебекинского городского округа — прим. ТАСС) составить акты на получение компенсации за частично поврежденное имущество», — написал он.

Губернатор также отметил, что договорился о дополнительной помощи жителям продуктами и детекторами дронов. Собственникам поврежденного из-за атак ВСУ магазина, по данным Гладкова, будет выплачена компенсация через министерство экономического развития и промышленности региона после получения федеральной поддержки.