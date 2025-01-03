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В Севастополе простились с младшим сержантом, погибшим в зоне СВО

Владимир Каргаполов геройски погиб на Купянском направлении.

Источник: Telegram-канал Михаила Развожаева

В Севастополе простились с младшим сержантом Владимиром Каргаполовым, погибшим в зоне проведения специальной военной операции. В 2024 году он заключил контракт с Министерством обороны и после подготовки был направлен на передовую.

«Владимир Евгеньевич Каргаполов геройски погиб в бою на Купянском направлении, до конца оставшись верным воинской присяге и своему долгу защитника Отечества», — сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Владимир Каргаполов родился и вырос в Севастополе. Окончил школу с углубленным изучением английского языка, потом — многопрофильный колледж, где получил специальность маляра, штукатура, отделочника. Работал на стройках и на предприятиях города.