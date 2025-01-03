В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ

«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и подавлены ещё несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. При падении одного из подавленных БПЛА на территорию предприятия произошло возгорание обломков беспилотника. Их уже потушили».