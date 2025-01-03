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В Воронежской области сбили несколько беспилотников ВСУ

Гусев: ПВО сбила несколько дронов ВСУ в Воронежской области, никто не пострадал.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В Воронежской области подавлены еще несколько беспилотников, пострадавших нет, при падении БПЛА на территорию предприятия загорелись обломки беспилотника, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

Ранее губернатор сообщал о подавлении нескольких БПЛА, никто не пострадал, при падении беспилотников незначительные повреждения получили два предприятия.

«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в пригороде Воронежа были обнаружены и подавлены ещё несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, пострадавших нет. При падении одного из подавленных БПЛА на территорию предприятия произошло возгорание обломков беспилотника. Их уже потушили».

написал он

Гусев добавил, что на месте происшествия работают оперативные службы.