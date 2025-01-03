МО РФ показало кадры боевой работы «Солнцепека»

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек». В ведомстве также заявили об уничтожении опорного пункта и пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым обеспечив продвижение российских штурмовых отрядов.