«Расчет ТОС-1А “Солнцепек” ударом реактивных термобарических снарядов уничтожил укрепленный опорной пункт и пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, обеспечив продвижение штурмовых отрядов группировки войск “Центр” на Красноармейском направлении», — сообщили там.
МО РФ показало кадры боевой работы «Солнцепека»
МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Минобороны РФ опубликовало видео боевой работы расчета тяжелой огнеметной системы ТОС-1 «Солнцепек». В ведомстве также заявили об уничтожении опорного пункта и пункта управления БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ), тем самым обеспечив продвижение российских штурмовых отрядов.