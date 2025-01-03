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Подполье сообщило об ударе в районе старого аэродрома в Чернигове

ДОНЕЦК, 3 янв — РИА Новости. Удар нанесён в районе старого аэродрома в Чернигове, на месте прогремели четыре взрыва, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.

Источник: © РИА Новости

«Чернигов, хорошо прилетело. Четыре хороших взрыва, район Эпицентра, район старого аэродрома», — сказал он.

Ранее в пятницу украинское издание «Страна.ua» сообщило о двух взрывах в Черниговской области, один из которых прогремел в областном центе, еще об одном — там же — передавало «Общественное. Новости».

В свою очередь, глава городской военной администрации Дмитрий Брижинский заявил о взрыве ракеты на окраине Чернигова.

По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, на 17.55 мск тревогу объявили на большей части территории страны. В Черниговской области она звучит более двух с половиной часов.

В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.