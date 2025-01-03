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Кот сбил украинский дрон, удар сняли на видео

В Сети появились необычные кадры, как кот сбивает дрон ВСУ. Как сообщает ресурс Украина.ру, беспилотник направлялся в сторону мирного поселка в ДНР и явно не ожидал столкнуться с «пушистой системой ПВО».

На кадрах, снятых самим дроном, видно, что он летит на очень низкой высоте. В какой-то момент в объективе камеры появляется кот, который сразу заметил коптер.

У животного тут же проснулся охотничий инстинкт. И как только странная «птица» пролетела над ним, маленький хищник мгновенно среагировал и сбил БПЛА, а затем побежал изучать добычу.

Напомним, что дроны в зоне СВО самыми необычными способами — палками, лопатами. Был печальный случай, когда пес схватил украинский БПЛА зубами и, пожертвовав собой, спас бойцов ВС РФ. Но, похоже, впервые беспилотник был перехвачен котом.