Кот сбил украинский дрон, удар сняли на видео

На кадрах, снятых самим дроном, видно, что он летит на очень низкой высоте. В какой-то момент в объективе камеры появляется кот, который сразу заметил коптер.
У животного тут же проснулся охотничий инстинкт. И как только странная «птица» пролетела над ним, маленький хищник мгновенно среагировал и сбил БПЛА, а затем побежал изучать добычу.
Напомним, что дроны в зоне СВО самыми необычными способами — палками, лопатами. Был печальный случай, когда пес схватил украинский БПЛА зубами и, пожертвовав собой, спас бойцов ВС РФ. Но, похоже, впервые беспилотник был перехвачен котом.