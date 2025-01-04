Кот сбил беспилотник ВСУ, летящий в сторону домов в ДНР

Кот сбил лапой украинский беспилотный летательный аппарат, летевший в сторону жилых домов, соответствующие кадры появились в Сети.
По данным Telegram-канала «Украина.ру», это произошло в одном из посёлков в Донецкой народной республике.
На кадрах запечатлено, что как БПЛА летел к жилым постройкам, однако его заметил и «перехватил» кот, сидящий рядом с одним из домов.
Животное ударило по дрону лапой, в результате чего тот сбился с курса и врезался в столб. Затем кот подошёл к упавшему беспилотному летательному аппарату и внимательно посмотрел на него.
Пользователи Сети не исключают, что речь может идти об учебном дроне. По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», «антидроновый» кот перехватил украинский FPV-дрон во время тренировок его оператора.
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