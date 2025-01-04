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ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Система ПВО сбила несколько воздушных целей в Белгородской области, ранен мужчина, повреждена ЛЭП, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Над Прохоровским районом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей. В селе Прелестное ранен мужчина. Пострадавшему с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно», — написал Гладков.

По его данным, в селе в одном частном домовладении посечены окна, фасад и забор, а также поврежден один автомобиль.

«В поселке Прохоровка есть повреждения на линии электропередачи — на нескольких улицах временно отсутствует уличное освещение. В селе Михайловка в частном домовладении поврежден газопровод и посечен забор», — добавил губернатор.

Гладков отметил, что информация о последствиях уточняется, оперативные и аварийные службы приступят к работам в светлое время суток.