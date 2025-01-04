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В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Реактивный беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.