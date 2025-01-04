«Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен реактивный беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте», — написал он.
В Брянской области уничтожили реактивный беспилотник ВСУ
МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Реактивный беспилотник самолетного типа обнаружен и уничтожен в Брянской области, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.