Гладков: системы ПВО сбили несколько БПЛА над Белгородской областью

В результате произошедшего в селе Прелестное один мужчина получил осколочное ранение ноги. Ему была оказана медицинская помощь на месте, и дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. В этом селе также были повреждены окна, фасад и забор одного частного дома, а также один автомобиль.