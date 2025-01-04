Гладков: системы ПВО сбили несколько БПЛА над Белгородской областью

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Прохоровским районом сработала система ПВО, и были сбиты несколько воздушных целей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В результате произошедшего в селе Прелестное один мужчина получил осколочное ранение ноги. Ему была оказана медицинская помощь на месте, и дальнейшее лечение он продолжит амбулаторно. В этом селе также были повреждены окна, фасад и забор одного частного дома, а также один автомобиль.
В посёлке Прохоровка зафиксированы повреждения на линии электропередач, из-за чего на нескольких улицах временно отсутствует уличное освещение. В селе Михайловка в одном из домов повреждён газопровод.
«Информация о последствиях уточняется. Оперативные и аварийные службы приступят к работам в светлое время суток», — уточнил Гладков.
Ранее сообщалось о гибели мирного жителя в результате обстрела населенного пункта Кирилловка Климовского района Брянской области. Мужчина скончался от ранений, полученных при минометном обстреле со стороны ВСУ.