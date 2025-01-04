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Губернатор Смоленской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Смоленской области. Об этом 4 января сообщил губернатор региона Василий Анохин.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«На территории Сафоновского района силами Министерства обороны РФ пресечена атака двух БПЛА ВСУ», — написал он в своем Telegram-канале.

Анохин указал, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.

Ранее в этот же день губернатор Брянской области сообщил о ликвидации БПЛА над регионом. До этого Богомаз сообщал об уничтожении двух дронов за полчаса. Губернатор уточнил, что в обоих случаях пострадавших и разрушений нет.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.