Губернатор Смоленской области сообщил об уничтожении двух украинских БПЛА

«На территории Сафоновского района силами Министерства обороны РФ пресечена атака двух БПЛА ВСУ», — написал он в своем Telegram-канале.
Анохин указал, что пострадавших и разрушений в результате атаки нет.
Ранее в этот же день губернатор Брянской области сообщил о ликвидации БПЛА над регионом. До этого Богомаз сообщал об уничтожении двух дронов за полчаса. Губернатор уточнил, что в обоих случаях пострадавших и разрушений нет.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.