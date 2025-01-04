«Русские сильнее всего там, где украинцы слабее всего, — в районе Покровска, где стоит 59-я бригада (ВСУ. — Прим. ред.). Если 59-я бригада не сможет сдержать русских, гарнизон Покровска в скором времени рискует оказаться в частичном окружении. Это будет зловещее развитие событий для Украины», — говорится в статье.