«Русские сильнее всего там, где украинцы слабее всего, — в районе Покровска, где стоит 59-я бригада (ВСУ. — Прим. ред.). Если 59-я бригада не сможет сдержать русских, гарнизон Покровска в скором времени рискует оказаться в частичном окружении. Это будет зловещее развитие событий для Украины», — говорится в статье.
Подчеркивается, что бои за Красноармейск могут стать первым крупным сражением 2025 года.
Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. Там расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины.
Ранее в пятницу Минобороны России отчиталось о результатах боевой работы в зоне СВО за прошедшую неделю. Как указало ведомство, российским войскам удалось освободить две населенных пункта в ДНР — Новотроицкое к юго-западу от Красноармейска и Новооленовку западнее Селидово. Потери ВСУ за неделю составили до 12455 военнослужащих, а также 17 танков и 23 БМП.