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Маск высказался о схватке штурмовика из Якутии с военным ВСУ

Американский миллиардер Илон Маск высказался о схватке штурмовика из Якутии Андрея Григорьева с бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свой комментарий он оставил в соцсети X.

Источник: Reuters

Он отметил, что нож всегда полезнее в ближнем бою, нежели огнестрельное оружие.

«На всякий случай у меня в стене спальни вмонтирован траншейный нож времен Первой мировой войны. Выпуск 1917 года», — написал он.

Якутский штурмовик Вооруженных сил России Андрей Григорьев вступил в ножевой бой с украинским военным в селе Трудовое в ДНР. В этом противостоянии российский боец сохранил свою жизнь и ликвидировал противника. После этого он устранил еще двоих солдат ВСУ.

На днях Минобороны сообщило, что командир мотострелкового отделения Арген Адаев отразил атаку ВСУ на российский опорный пункт, в одиночку уничтожив группу противника.