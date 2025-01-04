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Над Финским заливом сбили второй беспилотник

Второй беспилотник сбит силами противовоздушной обороны в районе Лужской губы Финского залива, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Пострадавших и разрушений нет. По информации главы региона, дрон двигался через Псковскую область.

Источник: Минобороны

В аэропорту Пулково с 07:45 мск были введены временные ограничения. Сейчас воздушная гавань не принимает и не отправляет рейсы.

Об обнаружении первого беспилотника в районе Лужской губы губернатор сообщал в 02:40 мск. Пострадавших и разрушений тоже не было. По данным Минобороны, всего в ночь на 4 января над российскими регионами было сбито 16 беспилотников. Помимо Ленинградской области атакам также подверглись Брянская, Смоленская, Белгородская и Псковская области. В Белгородской области пострадал человек, также повреждена линия электропередачи.