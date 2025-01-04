Над Финским заливом сбили второй беспилотник

Об обнаружении первого беспилотника в районе Лужской губы губернатор сообщал в 02:40 мск. Пострадавших и разрушений тоже не было. По данным Минобороны, всего в ночь на 4 января над российскими регионами было сбито 16 беспилотников. Помимо Ленинградской области атакам также подверглись Брянская, Смоленская, Белгородская и Псковская области. В Белгородской области пострадал человек, также повреждена линия электропередачи.