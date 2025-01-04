Аэропорт Пулково возобновил работу

В международном аэропорту Пулково сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Они действовали с 07:45 до 10:15 мск. За этот период на запасные аэродромы были направлены 20 самолетов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.