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Третий беспилотник сбили над Финским заливом

В районе Лужской губы Финского залива сбили третий беспилотник, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Обломки дрона упали в лесном массиве. На месте работают оперативные службы.

Источник: Минобороны

Об уничтожении первого беспилотника на Финским заливом глава Ленинградской области сообщил в 02:40 мск. Спустя семь часов в том же районе уничтожили еще один дрон. О третьем сбитом БПЛА Александр Дрозденко написал в 10:27 мск. «Пострадавших и разрушений нет. Средства ПВО Министерства обороны продолжают мониторинг воздушного пространства», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

На фоне атаки беспилотников в аэропорту Пулково дважды приостанавливали прием и отправку самолетов. В последний раз ограничения действовали с 07:45 до 10:15 мск. За этот период на запасные аэродромы были направлены 20 самолетов.