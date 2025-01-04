Третий беспилотник сбили над Финским заливом

Об уничтожении первого беспилотника на Финским заливом глава Ленинградской области сообщил в 02:40 мск. Спустя семь часов в том же районе уничтожили еще один дрон. О третьем сбитом БПЛА Александр Дрозденко написал в 10:27 мск. «Пострадавших и разрушений нет. Средства ПВО Министерства обороны продолжают мониторинг воздушного пространства», — говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.