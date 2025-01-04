Пулково открыли после сбития БПЛА. На запасные аэродромы ушли 20 самолетов

«В связи с временными ограничениями на приём и отправку рейсов для обеспечения безопасности полётов, в аэропорту Пулково ограничен доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов. Это необходимо для обеспечения комфортного размещения на период ожидания рейса всех путешественников», — сообщил официальный телеграм-канал Пулково незадолго до снятия ограничений.