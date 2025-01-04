Пулково открыли после сбития БПЛА. На запасные аэродромы ушли 20 самолетов

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы “ушли” 20 ВС, совершавших рейсы в Пулково», — сказано в сообщении.
Некоторые зоны аэропорта оказались перегружены из-за ограничений. Пулково выпускало отдельное обращение об ограничении доступа пассажиров в одну из зон вылета.
«В связи с временными ограничениями на приём и отправку рейсов для обеспечения безопасности полётов, в аэропорту Пулково ограничен доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов. Это необходимо для обеспечения комфортного размещения на период ожидания рейса всех путешественников», — сообщил официальный телеграм-канал Пулково незадолго до снятия ограничений.
Пассажиров, вылетающих внутренними рейсами, просили пользоваться общедоступным залом ожидания на втором этаже.
Запрет на взлет и посадку в Пулково был введен в 7:45, а снят в 10:15.
Всего за ночь и утро 4 января над Ленинградской областью было сбито 4 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.