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Пулково открыли после сбития БПЛА. На запасные аэродромы ушли 20 самолетов

В аэропорту Пулково сняли ограничение на взлет и посадку самолетов, сообщила пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта 4 января. Оно действовало почти три часа в период сбития БПЛА над Ленобластью.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС. В период действия временных ограничений на запасные аэродромы “ушли” 20 ВС, совершавших рейсы в Пулково», — сказано в сообщении.

Некоторые зоны аэропорта оказались перегружены из-за ограничений. Пулково выпускало отдельное обращение об ограничении доступа пассажиров в одну из зон вылета.

«В связи с временными ограничениями на приём и отправку рейсов для обеспечения безопасности полётов, в аэропорту Пулково ограничен доступ пассажиров в зону вылета внутренних рейсов. Это необходимо для обеспечения комфортного размещения на период ожидания рейса всех путешественников», — сообщил официальный телеграм-канал Пулково незадолго до снятия ограничений.

Пассажиров, вылетающих внутренними рейсами, просили пользоваться общедоступным залом ожидания на втором этаже.

Запрет на взлет и посадку в Пулково был введен в 7:45, а снят в 10:15.

Всего за ночь и утро 4 января над Ленинградской областью было сбито 4 беспилотника, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.