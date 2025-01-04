Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Над территорией Ленобласти за ночь и утро уничтожено четыре летательных аппарата, в настоящее время опасность БПЛА в регионе снята, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
«Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия», — написал он.
Отмечается, что в настоящее время опасность атаки БПЛА снята на всей территории региона.