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Над Ленинградской областью за несколько часов сбили четыре беспилотника

Дрозденко: над Ленинградской областью за ночь и утро уничтожили 4 беспилотника.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Над территорией Ленобласти за ночь и утро уничтожено четыре летательных аппарата, в настоящее время опасность БПЛА в регионе снята, сообщил глава региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

«Ночь и утро 4 января стали рекордными по количеству уничтоженных БПЛА. Над территорией Ленобласти уничтожено четыре летательных аппарата, в том числе с применением средств РЭБ и стрелкового оружия», — написал он.

Отмечается, что в настоящее время опасность атаки БПЛА снята на всей территории региона.