Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронеже несколько беспилотников упали на территорию жилых домов

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. В Воронеже и его пригороде сбили как минимум пять украинских беспилотников, некоторые из них упали на жилые дома, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале.

«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и пригороде были обнаружены и подавлены не менее пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал он.

Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.

При этом несколько дронов упали на территории жилых домов в Левобережном районе Воронежа. В некоторых квартирах выбило окна. На местах работают оперативные службы, добавил Гусев.

Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области в 10:39, она продлилась 1 час 13 минут.

ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.