В Воронеже несколько беспилотников упали на территорию жилых домов

«В период действия режима опасности атаки БПЛА дежурными силами ПВО и средствами РЭБ в Воронеже и пригороде были обнаружены и подавлены не менее пяти беспилотных летательных аппаратов», — написал он.
Губернатор отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет.
При этом несколько дронов упали на территории жилых домов в Левобережном районе Воронежа. В некоторых квартирах выбило окна. На местах работают оперативные службы, добавил Гусев.
Опасность атаки беспилотников объявили в Воронежской области в 10:39, она продлилась 1 час 13 минут.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство аппаратов противника.