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Площадь Ленина и каток на Адмиралтейке закрыли в Воронеже из-за оперативной ситуации

В Воронеже днем в субботу, 4 января, были закрыты площадь Ленина и каток на Адмиралтейке. Соответствующее решение приняли исходя из оперативной обстановки в городе.

Тревога из-за угрозы атаки БПЛА была объявлена сегодня в 10.39, а отбой последовал спустя более часа — в 11.52. За это время над региональным центром и в пригороде сбили не меньше пяти беспилотников.

В результате атаки БПЛА оказались повреждены дома на левом берегу. Никто из людей, согласно предварительным данным, не пострадал.

Мэр Сергей Петрин уже сообщил, что структурные подразделения городской администрации организуют проведение всех необходимых мероприятий по восстановлению поврежденных элементов домов.