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Минобороны: над Воронежской областью сбили пять БПЛА

Фрагменты уничтоженных беспилотников упали на жилые дома на Левом берегу Воронежа.

Источник: мэрия Воронежа

Пять БПЛА уничтожили дежурные средства ПВО над Воронежской областью днем 4 января, уточнили в Минобороны РФ. Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что фрагменты сбитых дронов разбили окна в жилых домах на Левом берегу Воронежа.

Губернатор Александр Гусев предупредил, что на местах падений обломков беспилотников сейчас работают оперативные службы, приближаться к ним нельзя. Как только специалисты отработают, городские власти приступят к оценке ущерба и восстановлению поврежденных элементов, заверил мэр Воронежа Сергей Петрин.