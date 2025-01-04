Минобороны: над Воронежской областью сбили пять БПЛА

Пять БПЛА уничтожили дежурные средства ПВО над Воронежской областью днем 4 января, уточнили в Минобороны РФ. Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что фрагменты сбитых дронов разбили окна в жилых домах на Левом берегу Воронежа.
Губернатор Александр Гусев предупредил, что на местах падений обломков беспилотников сейчас работают оперативные службы, приближаться к ним нельзя. Как только специалисты отработают, городские власти приступят к оценке ущерба и восстановлению поврежденных элементов, заверил мэр Воронежа Сергей Петрин.