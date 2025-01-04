Минобороны: над Воронежской областью сбили пять БПЛА

Губернатор Александр Гусев предупредил, что на местах падений обломков беспилотников сейчас работают оперативные службы, приближаться к ним нельзя. Как только специалисты отработают, городские власти приступят к оценке ущерба и восстановлению поврежденных элементов, заверил мэр Воронежа Сергей Петрин.