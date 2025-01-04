Группировка ВС России «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ

Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе проведения СВО.
Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» успешно продвинулись вглубь обороны противника, нанеся удары по формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригаде морской пехоты и трём бригадам территориальной обороны.
Соответствующие операции прошли в районах населённых пунктов Зелёное Поле, Нескучное, Новополь и Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики.
«Отражена контратака противника», — подчёркивается в сообщении.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике.