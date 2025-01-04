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Группировка ВС России «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ

ВСУ за сутки потеряли до 170 военнослужащих, пять автомобилей, 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin, а также станцию радиоэлектронной борьбы в зоне ответственности группировки «Восток».

Источник: Reuters

Об этом сообщило Минобороны России в ежедневной сводке о ходе проведения СВО.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Восток» успешно продвинулись вглубь обороны противника, нанеся удары по формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригаде морской пехоты и трём бригадам территориальной обороны.

Соответствующие операции прошли в районах населённых пунктов Зелёное Поле, Нескучное, Новополь и Великая Новосёлка Донецкой Народной Республики.

«Отражена контратака противника», — подчёркивается в сообщении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска освободили населённый пункт Надия в Луганской Народной Республике.