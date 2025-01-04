Людей эвакуировали из поврежденного беспилотником дома в Воронеже

Как сообщало РИА «Воронеж», опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена в регионе в 10:39. Отбой дали в 11:51. В период действия сигнала дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили в Воронеже и пригороде не менее пяти украинских беспилотных летательных аппаратов. Несколько БПЛА упали на территорию жилых домов в Левобережном районе, повредив окна. По предварительной информации, пострадавших нет. По поручению губернатора Александра Гусева мэр держит ситуацию на личном контроле. Восстановлением поврежденных элементов зданий займутся структурные подразделения горадминистрации.