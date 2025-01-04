Людей эвакуировали из поврежденного беспилотником дома в Воронеже

В Левобережном районе Воронежа эвакуировали людей из помещений по соседству с квартирой, поврежденной в результате падения БПЛА в субботу, 4 января. Мэр Воронежа Сергей Петрин сообщил, что дал поручение организовать для них места временного пребывания. С этой целью на месте находится автобус муниципального предприятия.
— На месте продолжают работать оперативные службы. Как только они завершат работу, коллеги готовы будут зайти в помещения и начать оценку состояния квартиры, — заявил Сергей Петрин.
Как сообщало РИА «Воронеж», опасность атаки беспилотных воздушных судов была объявлена в регионе в 10:39. Отбой дали в 11:51. В период действия сигнала дежурные силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы обнаружили и подавили в Воронеже и пригороде не менее пяти украинских беспилотных летательных аппаратов. Несколько БПЛА упали на территорию жилых домов в Левобережном районе, повредив окна. По предварительной информации, пострадавших нет. По поручению губернатора Александра Гусева мэр держит ситуацию на личном контроле. Восстановлением поврежденных элементов зданий займутся структурные подразделения горадминистрации.
Каток на Адмиралтейской площади и новогодняя площадка на площади Ленина сегодня были временно закрыты, исходя из оперативной обстановки.
Воронежцам напоминают: приближаться к лежащим беспилотникам и их фрагментам недопустимо. В случае обнаружения опасного предмета, следует обратиться по телефону 112.