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Минобороны предупредило об ответе на попытки бить по России ракетами ATACMS

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Россия ответит на попытки ВСУ ударить американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS по Белгородской области, заявило Минобороны.

Источник: AP 2024

«На данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, будут приняты ответные меры», — говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что 3 января украинские войска попытались нанести удар ATACMS по Белгородской области.

«В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитного ракетного комплекса С-400 и зенитного ракетно-пушечного комплекса “Панцирь-СМ” все ракеты ATACMS были сбиты», — подчеркнули в Минобороны.

В середине ноября стало известно, что президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты дальнего поражения для ударов вглубь территории России. Аналогичное разрешение дали также Великобритания и Франция для своих Storm Shadow и SCALP.

Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник».

Избранный президент США Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что считает плохим решение Байдена и может отменить его после вступления в должность.