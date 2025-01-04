Минобороны предупредило об ответе на попытки бить по России ракетами ATACMS

Двадцать первого ноября президент Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил, что в ответ на удары ВСУ по объектам в Курской и Брянской областях ракетами ATACMS и Storm Shadow Москва испытала одну из новейших ракетных систем средней дальности «Орешник».