За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 540 человек

За прошедшие сутки ВСУ лишились свыше 540 военнослужащих на Курском направлении. Также были уничтожены 49 автомобилей, 25 боевых бронированных машин, четыре танка, четыре миномета, боевая машина пехоты, бронетранспортер, артиллерийское орудие. Об этом сообщили в Минобороны России.