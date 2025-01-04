За сутки ВСУ потеряли в Курской области более 540 человек

Подразделения группировки войск «Север» в ходе наступления нанесли поражение украинским формированиям в районах курских населенных пунктов Александрия, Бондаревка, Гончаровка, Дарьино, Заолешенка, Колмаков, Куриловка, Леонидово, Локня, Малая Локня, Махновка, Меловой, Мирный, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Суджа, Черкасское Поречное и Южный.
В общий состав потерь вооруженных сил Украины вошли более 47 810 военнослужащих, 1 418 боевых бронированных машин, 1 370 автомобилей, 341 артиллерийское орудие, 267 танков, 205 боевых машин пехоты, 147 бронетранспортеров, 83 станции РЭБ, 42 пусковые установки реактивных систем залпового огня, 28 единиц инженерной и другой техники, 14 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, 13 радиолокационных станций (РЛС) контрбатарейной борьбы, семь транспортно-заряжающих машин, семь бронированных ремонтно-эвакуационных машин, четыре РЛС ПВО, командно-штабная машина.
Сутками ранее ВСУ лишились на Курском направлении около 225 военнослужащих.