В Каменске-Уральском простятся с 42-летним токарем, погибшим на СВО

— Алексей не проходил срочную службу, но это обстоятельство не помешало ему принять решение об исполнении воинского долга в зоне Специальной военной операции. Гвардии рядовой Алексей Калис считал, что его место на передовой. Решительный и самоотверженный боец в короткое время завоевал уважение однополчан, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.