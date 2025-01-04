В Каменске-Уральском простятся с 42-летним токарем, погибшим на СВО

В Каменске-Уральском простятся с бойцом, погибшим в Авдеевке на спецоперации. Алексею Калису было 42 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
Мужчина родился и вырос в Каменске-Уральском. В радиотехникуме получил специальность «токарь-фрезеровщик». На предприятиях города он трудился токарем-расточником. Затем его пригласили на работу в Екатеринбург. После чего свердловчанин заключил контракт с Министерством обороны РФ.
— Алексей не проходил срочную службу, но это обстоятельство не помешало ему принять решение об исполнении воинского долга в зоне Специальной военной операции. Гвардии рядовой Алексей Калис считал, что его место на передовой. Решительный и самоотверженный боец в короткое время завоевал уважение однополчан, — рассказали в мэрии Каменска-Уральского.
Родные и близкие вспоминают о нем как о добром и справедливом человеке. Боец был удостоен ордена Мужества, посмертно. Прощание с ним состоится 6 января в храме Покрова Божией Матери.