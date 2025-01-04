В Воронеже из дома, где нашли обломки БПЛА, эвакуировали около ста человек

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали из дома в Левобережном районе Воронежа, где были обнаружены обломки БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.
«Оперативные службы региона продолжают работать на местах падений нескольких БПЛА на территории Левобережного района Воронежа… Из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, находившихся в здании», — написал он.
Гусев добавил, что многие жильцы уехали к своим родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали ПВР в соседней школе.
Отмечается, что ещё в одном доме, где обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан.
Губернатор подчеркнул, что сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов, территория оцеплена.