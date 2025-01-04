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В Воронеже из дома, где нашли обломки БПЛА, эвакуировали около ста человек

Гусев: около ста человек эвакуировали из дома в Воронеже, где нашли обломки БПЛА.

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Около 100 человек эвакуировали из дома в Левобережном районе Воронежа, где были обнаружены обломки БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«Оперативные службы региона продолжают работать на местах падений нескольких БПЛА на территории Левобережного района Воронежа… Из одного дома экстренные службы уже эвакуировали около ста человек, находившихся в здании», — написал он.

Гусев добавил, что многие жильцы уехали к своим родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали ПВР в соседней школе.

Отмечается, что ещё в одном доме, где обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан.

Губернатор подчеркнул, что сейчас решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов, территория оцеплена.