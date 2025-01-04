Около ста человек эвакуированы из многоэтажки в Воронеже из-за атаки БПЛА

Он добавил, что для жителей организован пункт временного размещения, однако многие предпочли остановиться у родственников.
Эвакуация жителей проходит и из еще одного дома. Территория вокруг обломков беспилотников оцеплена.
Из многоэтажки в Левобережном районе Воронежа эвакуированы около ста жильцов после атаки беспилотников. Как сообщил глава региона Александр Гусев, подавлено было примерно пять летательных аппаратов. В нескольких домах повреждено остекление.
Он добавил, что для жителей организован пункт временного размещения, однако многие предпочли остановиться у родственников.
Эвакуация жителей проходит и из еще одного дома. Территория вокруг обломков беспилотников оцеплена.