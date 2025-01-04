Ричмонд
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Около ста человек эвакуированы из многоэтажки в Воронеже из-за атаки БПЛА

Из многоэтажки в Левобережном районе Воронежа эвакуированы около ста жильцов после атаки беспилотников. Как сообщил глава региона Александр Гусев, подавлено было примерно пять летательных аппаратов. В нескольких домах повреждено остекление.

Он добавил, что для жителей организован пункт временного размещения, однако многие предпочли остановиться у родственников.

Эвакуация жителей проходит и из еще одного дома. Территория вокруг обломков беспилотников оцеплена.