В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА

Накануне Гусев сообщил, что в Воронежской области при падении сбитых беспилотников ВСУ были повреждены здания двух предприятий. Тогда губернатор отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили несколько беспилотников. Пострадавших не было. Ночью в тот же день над регионов был уничтожен еще один БПЛА.