В Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС после атаки украинских БПЛА

Ранее в этот день губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что после атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Воронеж проведена эвакуация жителей Левобережного района города. Он уточнил, что оперативные службы работают на местах падений дронов и проводятся специальные мероприятия.
«Для максимально оперативного начала работ на территории района вводим режим ЧС. Сразу отмечу, этот режим позволяет нам максимально быстро провести процедуры и определить подрядчика работ», — написал градоначальник в своем Telegram-канале.
Уточняется, что никаких ограничений для жителей этот режим не несет.
Петрин добавил, что масштаб повреждений специалисты оценят после завершения всех работ. Вместе с тем закрытие контура начнется уже в субботу.
Накануне Гусев сообщил, что в Воронежской области при падении сбитых беспилотников ВСУ были повреждены здания двух предприятий. Тогда губернатор отметил, что дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) обнаружили и сбили несколько беспилотников. Пострадавших не было. Ночью в тот же день над регионов был уничтожен еще один БПЛА.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.