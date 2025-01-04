В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России

По данным суда, житель Андижана в апреле 2023 года выехал в Россию на заработки. Позднее он решил принять участие в СВО в рядах ВС РФ. В июле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки и был направлен на Украину. В декабре того же года он вернулся в Узбекистан, где сообщил правоохранительным органам республики о своем участии в СВО.
«Признать Т. А, 1985 года рождения, жителя Андижана, виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 154, часть 1 (наемничество — ред.) и статьей 154−1, часть 1 (поступление, вербовка на военную службу иностранных государств) и назначить ему наказание в виде ограничения свободы сроком на четыре года и два месяца», — говорится в тексте приговора.
При вынесении приговора суд учел его чистосердечное признание, раскаяние, сотрудничество со следствием, отсутствие судимости, семейное положение (наличие трех детей), уточняется в материалах.
Статья УК Узбекистана «наемничество» (участие на территории или стороне иностранного государства в вооруженном конфликте или военных действиях лица, не являющегося гражданином или военнослужащим страны) предусматривает наказание от пяти до десяти лет лишения свободы.
В ноябре прошлого года сообщалось, что Куштепинский районный суд по уголовным делам Ферганской области на востоке Узбекистана приговорил 51-летнего местного жителя к пяти годам лишения свободы за участие в военном конфликте на Украине в рядах ВС РФ.