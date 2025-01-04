В Узбекистане мужчине дали четыре года за участие в СВО на стороне России

По данным суда, житель Андижана в апреле 2023 года выехал в Россию на заработки. Позднее он решил принять участие в СВО в рядах ВС РФ. В июле 2023 года он заключил контракт с Минобороны РФ, прошел курс военной подготовки и был направлен на Украину. В декабре того же года он вернулся в Узбекистан, где сообщил правоохранительным органам республики о своем участии в СВО.