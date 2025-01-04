При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области погиб ребенок

Запорожская область стала российским регионом после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.