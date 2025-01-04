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При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области погиб ребенок

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Украинский беспилотник атаковал автомобиль в Запорожской области, погиб ребенок, сообщил глава региона Евгений Балицкий в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«В автомобиле ехала семья — родители и ребенок. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их десятилетний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи», — написал он.

Атака произошла на автомобильной трассе Васильевского муниципального округа. За жизнь и здоровье родителей мальчика борются врачи.

Губернатор выразил соболезнования семье погибшего ребенка, подчеркнув, что родным окажут всю возможную помощь.

Запорожская область стала российским регионом после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.