При атаке дрона ВСУ на автомобиль в Запорожской области погиб ребенок

«В автомобиле ехала семья — родители и ребенок. Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, их десятилетний сын скончался от полученных ранений в машине скорой помощи», — написал он.
Атака произошла на автомобильной трассе Васильевского муниципального округа. За жизнь и здоровье родителей мальчика борются врачи.
Губернатор выразил соболезнования семье погибшего ребенка, подчеркнув, что родным окажут всю возможную помощь.
Запорожская область стала российским регионом после референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. На сегодня Россия контролирует более 70 процентов Запорожской области, под контролем ВСУ остается бывший областной центр региона — город Запорожье. С марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.