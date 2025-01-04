Корреспондент «Известий» погиб при ударе дрона по машине в ДНР

Мартемьянов уже получал ранения в зоне военной операции в октябре 2023 года: он был одним из трех журналистов «Известий», пострадавших при обстреле Буденновского района Донецка. Тогда погиб один спасатель МЧС, еще двое сотрудников ведомства получили ранения.