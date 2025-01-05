В Воронеже подорвали еще два фрагмента БПЛА, упавших на Левом берегу

В Воронеже подорвали еще два фрагмента БПЛА на улице Иркутской. За несколько часов до этого взрывотехники уничтожили остатки дрона после падения на улице Димитрова. Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что днем 4 января военные сбили над Воронежем пять дронов. Один из них влетел в квартиру многоэтажки, разбив окна. Перед ликвидацией последствий в местах падения дронов эвакуировали жителей.