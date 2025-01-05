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В Воронеже подорвали еще два фрагмента БПЛА, упавших на Левом берегу

Воронежцам разрешили вернуться в дома на улице Димитрова после подрыва фрагментов упавшего дрона.

Источник: мэрия Воронежа

В Воронеже подорвали еще два фрагмента БПЛА на улице Иркутской. За несколько часов до этого взрывотехники уничтожили остатки дрона после падения на улице Димитрова. Ранее сайт VRN.KP.RU писал, что днем 4 января военные сбили над Воронежем пять дронов. Один из них влетел в квартиру многоэтажки, разбив окна. Перед ликвидацией последствий в местах падения дронов эвакуировали жителей.

— Закончилось обследование территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешено вернуться в свои квартиры. В ближайшее время специальные службы закончат обследование территории на улице Иркутской после подрыва и начнут допуск граждан в их жилье. Никто не пострадал, новых разрушений нет, — сообщил вечером субботы губернатор Александр Гусев.

Напомним, для оперативного устранения всех последствий в Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС, это поможет властям быстрее помочь жильцам пострадавших квартир их отремонтировать.