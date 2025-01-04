Некоторым жильцам разрешили вернуться домой после подрыва дрона в Воронеже

Днем в субботу несколько БПЛА упали на территорию жилых домов Левобережного района Воронежа. В результате были повреждены окна в ряде квартир. Жителей трех домов эвакуировали, 16 человек разместили в ПВР. Один из БПЛА, который упал на улице Димитрова, был подорван.
«Закончилось обследование территории подрыва БПЛА на улице Димитрова. Жильцам близлежащих домов разрешено вернуться в свои квартиры. Также произведено два подрыва на месте падения частей БПЛА на улице Иркутской… В ближайшее время специальные службы закончат обследование территории и начнут допуск граждан в их жилье», — сообщил Гусев в своем Telegram-канале.