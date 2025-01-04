Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы

У пострадавших в основном ссадины и контузии.
В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.
При обстреле погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии.
В машине также находились сотрудницы донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.
РИА Новости опубликовало первое видео с места обстрела. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.