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Пострадавших при атаке украинского дрона журналистов доставили в больницы

ДОНЕЦК, 4 янв — РИА Новости. Журналистов, пострадавших при ударе украинских войск по гражданскому автомобилю в ДНР, доставили в больницы, передает корреспондент РИА Новости.

У пострадавших в основном ссадины и контузии.

В субботу вечером украинские войска намеренно нанесли удар FPV-дроном по гражданскому автомобилю далеко от линии соприкосновения на трассе Донецк-Горловка.

При обстреле погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов. Журналисты РИА Новости Максим Романенко и Михаил Кевхиев находятся в удовлетворительном состоянии.

В машине также находились сотрудницы донецкого издания «Блокнот» Светлана Ларина и Изабелла Либерман.

РИА Новости опубликовало первое видео с места обстрела. На кадрах видна поврежденная машина, стоящая на трассе в темное время суток.