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Что известно об атаке ВСУ на автомобиль журналистов РФ под Горловкой

На трассе Донецк Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) была совершена атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль, в котором журналисты РФ везли гуманитарную помощь в храм.

Источник: РИА "Новости"

Погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, еще несколько журналистов пострадали.

ТАСС собрал основную информацию о происшествии.

Подробности ЧП

  • ВСУ сбросили на машину с журналистами боеприпас.
  • Основной удар пришелся на крышу со стороны Мартемьянова.
  • Журналист умер от полученных ранений.
  • Пострадали четыре человека: про двух сотрудников сообщили в РИА Новости, еще про двух — издание «Блокнот».
  • У всех пострадавших легкие ранения и контузии, сообщил источник ТАСС.
  • Тело Мартемьянова доставили в Донецк.

О работе Мартемьянова

  • Горловка была ключевой рабочей точкой Мартемьянова, сообщил журналистам корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
  • Мартемьянов снимал репортаж об атаке дронов в Горловке перед выездом из города, сообщила корреспондент «Блокнота», одна из четырех пострадавших после прилета БПЛА Изабелла Либерман.

Реакция

  • ООН выступает против любых нападений на журналистов, заявил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
  • Минцифры выразило готовность оказать поддержку семьям погибших.
  • Снайперы и операторы дронов в зоне проведения боевых действий стараются убить журналистов российских СМИ, чтобы заглушить голос правды, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
  • Глава ДНР Денис Пушилин назвал смерть Мартемьянова подлым убийством.