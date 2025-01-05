Что известно об атаке ВСУ на автомобиль журналистов РФ под Горловкой

На трассе Донецк Горловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) была совершена атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на автомобиль, в котором журналисты РФ везли гуманитарную помощь в храм.