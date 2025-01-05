Что известно об атаке ВСУ на автомобиль журналистов РФ под Горловкой

Погиб внештатный корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов, еще несколько журналистов пострадали.
ТАСС собрал основную информацию о происшествии.
Подробности ЧП
- ВСУ сбросили на машину с журналистами боеприпас.
- Основной удар пришелся на крышу со стороны Мартемьянова.
- Журналист умер от полученных ранений.
- Пострадали четыре человека: про двух сотрудников сообщили в РИА Новости, еще про двух — издание «Блокнот».
- У всех пострадавших легкие ранения и контузии, сообщил источник ТАСС.
- Тело Мартемьянова доставили в Донецк.
О работе Мартемьянова
- Горловка была ключевой рабочей точкой Мартемьянова, сообщил журналистам корреспондент «Известий» Евгений Быковский.
- Мартемьянов снимал репортаж об атаке дронов в Горловке перед выездом из города, сообщила корреспондент «Блокнота», одна из четырех пострадавших после прилета БПЛА Изабелла Либерман.
Реакция
- ООН выступает против любых нападений на журналистов, заявил ТАСС заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.
- Минцифры выразило готовность оказать поддержку семьям погибших.
- Снайперы и операторы дронов в зоне проведения боевых действий стараются убить журналистов российских СМИ, чтобы заглушить голос правды, заявил председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.
- Глава ДНР Денис Пушилин назвал смерть Мартемьянова подлым убийством.