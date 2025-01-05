Два многоквартирных дома в белгородском поселке повреждены при атаке ВСУ

«Поселок Малиновка Белгородского района атакован двумя вражескими беспилотниками. Выбиты окна в 7 квартирах двух многоквартирных домах. Также имеются локальные повреждения газопровода», — написал он в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что, предварительно, пострадавших нет. Информация о последствиях украинской атаки уточняется. Сотрудники оперативных служб продолжат подомовой обход в светлое время суток.
Ранее в этот же день стало известно, что в селе Прелестное Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавшему с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте. Гладков уточнил, что в этом селе были испорчены окна одного из домовладений, а также поврежден автомобиль.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.