Два многоквартирных дома в белгородском поселке повреждены при атаке ВСУ

Ранее в этот же день стало известно, что в селе Прелестное Белгородской области мужчина пострадал в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадавшему с осколочным ранением ноги бригада СМП оказала медицинскую помощь на месте. Гладков уточнил, что в этом селе были испорчены окна одного из домовладений, а также поврежден автомобиль.