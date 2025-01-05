В Ростовской области жилые дома и автомобили были повреждены обломками БПЛА

«Из-за падения обломков БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка Неклиновского района получило повреждения имущество граждан: разбиты окна, посечены кровля и стены жилых домов, также повреждения получили автомобили», — написал он в своем Telegram-канале.
Слюсарь уточнил, что всего в экстренные службы поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. Пострадавших и возгораний в результате падения обломков нет, нанесенный ущерб уточняется.
Ранее в этот же день Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ. Он уточнил, что при атаке никто не пострадал. Военнослужащие продолжают отражение атаки.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.