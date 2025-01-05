Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении 13 БПЛА над регионом

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он в своем Telegram-канале.
Богомаз указал, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет, а на месте работают экстренные службы.
Ранее в этот же день Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ. Он уточнил, что при атаке никто не пострадал. Военнослужащие продолжают отражение атаки.
Позже Слюсарь сообщил, что жилые дома и автомобили были повреждены обломками БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка. Он уточнил, что всего в экстренные службы поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. Пострадавших и возгораний в результате падения обломков нет, нанесенный ущерб уточняется.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.