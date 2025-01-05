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Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении 13 БПЛА над регионом

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 13 беспилотников над Брянской областью. Об этом 5 января сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

«Над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены тринадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — написал он в своем Telegram-канале.

Богомаз указал, что в результате атаки пострадавших и разрушений нет, а на месте работают экстренные службы.

Ранее в этот же день Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА ВСУ. Он уточнил, что при атаке никто не пострадал. Военнослужащие продолжают отражение атаки.

Позже Слюсарь сообщил, что жилые дома и автомобили были повреждены обломками БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка. Он уточнил, что всего в экстренные службы поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. Пострадавших и возгораний в результате падения обломков нет, нанесенный ущерб уточняется.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.