Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении 13 БПЛА над регионом

Позже Слюсарь сообщил, что жилые дома и автомобили были повреждены обломками БПЛА в Таганроге и селе Новобессергеновка. Он уточнил, что всего в экстренные службы поступили сообщения от жителей четырех домохозяйств. Пострадавших и возгораний в результате падения обломков нет, нанесенный ущерб уточняется.