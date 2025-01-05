Группировка «Север» организовала подземную школу для подготовки операторов БПЛА

«Военнослужащими армейского корпуса группировки войск “Север” организована работа полевой школы для повышения профессиональных навыков операторов беспилотных летательных аппаратов, а также лаборатории по производству и ремонту дронов разных типов», — сказали в ведомстве.
Там рассказали, что в подземную школу личный состав прибывает сразу после прохождения курсов в учебных центрах управления БПЛА, где ими усваивались основы управления дронами и поражения целей. Здесь военнослужащие не только перенимают опыт инструкторов, но и выполняют боевые задачи. Таким образом, процесс повышения квалификации и совершенствования технологий подразделений БПЛА происходят перманентно.
В министерстве отметили, что боевые возможности дронов повышаются благодаря современному оборудованию, в том числе по 3D-печати комплектующих разного назначения. Особое внимание уделяется модификации боеприпасов, улучшению показателей аэродинамики БПЛА и росту мощностей полевого производства.
По данным ведомства, в лаборатории разрабатывается модификация многоцелевого гексакоптера, который будет способен осуществлять сброс нескольких противотанковых мин и выполнять доставку на передовые позиции провианта, запасов воды и боекомплекта. Кроме того, военнослужащие занимаются анализом действий дронов противника, изучают трофейные экземпляры беспилотных средств ВСУ и способы эффективного противодействия им.