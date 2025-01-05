Группировка «Север» организовала подземную школу для подготовки операторов БПЛА

Там рассказали, что в подземную школу личный состав прибывает сразу после прохождения курсов в учебных центрах управления БПЛА, где ими усваивались основы управления дронами и поражения целей. Здесь военнослужащие не только перенимают опыт инструкторов, но и выполняют боевые задачи. Таким образом, процесс повышения квалификации и совершенствования технологий подразделений БПЛА происходят перманентно.