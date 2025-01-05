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Группировка «Север» организовала подземную школу для подготовки операторов БПЛА

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Группировка войск «Север» организовала работу полевой школы по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и лаборатории по производству и ремонту дронов. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащими армейского корпуса группировки войск “Север” организована работа полевой школы для повышения профессиональных навыков операторов беспилотных летательных аппаратов, а также лаборатории по производству и ремонту дронов разных типов», — сказали в ведомстве.

Там рассказали, что в подземную школу личный состав прибывает сразу после прохождения курсов в учебных центрах управления БПЛА, где ими усваивались основы управления дронами и поражения целей. Здесь военнослужащие не только перенимают опыт инструкторов, но и выполняют боевые задачи. Таким образом, процесс повышения квалификации и совершенствования технологий подразделений БПЛА происходят перманентно.

В министерстве отметили, что боевые возможности дронов повышаются благодаря современному оборудованию, в том числе по 3D-печати комплектующих разного назначения. Особое внимание уделяется модификации боеприпасов, улучшению показателей аэродинамики БПЛА и росту мощностей полевого производства.

По данным ведомства, в лаборатории разрабатывается модификация многоцелевого гексакоптера, который будет способен осуществлять сброс нескольких противотанковых мин и выполнять доставку на передовые позиции провианта, запасов воды и боекомплекта. Кроме того, военнослужащие занимаются анализом действий дронов противника, изучают трофейные экземпляры беспилотных средств ВСУ и способы эффективного противодействия им.